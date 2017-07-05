أخبار عاجلة

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إعاده حبس "حماة" العروس المشتبه بانتحارها في المنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعاده حبس "حماة" العروس المشتبه بانتحارها في المنوفية

08:54 م الأربعاء 05 يوليو 2017

العروس المشتبه بانتحارها في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قررت نيابة الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إعادة حبس "حماة" العروس المشتبه بانتحارها في قرية أبخاص بمركز الباجور، على ذمة التحقيقات، وذلك عقب صدور قرار بالإفراج عنها.

واستأنفت النيابة على قرار الإفراج، وصدر قرار آخر بإعادة احتجازها لحين ظهور تقرير الطب الشرعي.

وأعرب أهل العروس عن استيائهم من تأخر تقرير الطب الشرعي رغم مرور أكثر من 20 يومًا على الواقعة، مطالبين بسرعة صدور التقرير لبيان حقيقة وفاة نجلتهم.

وكانت نيابة الباجور، قد قررت، في 20 يونيو الماضي، حبس محمد بحيرى قاسم، وأولاده أحمد وإسلام، وزوجته هدى محمد، على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثة إيمان محمد زوجة ابنهم أحمد، مشنوقة داخل "شقتها" الأسبوع الماضى بعد اتهام أهل المتوفية لهم بقتل نجلتهم.

وأمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، بعد التقرير المبدئي للواقعة، وتكليف أجهزة البحث بمزيد من التحريات حولها، بعدما لم تتوصل التحريات المبدئية لحقيقة الواقعة، وجارٍ بذل مزيد من الجهد للوقوف على حقيقة إذا ما كانت هناك شبهه جنائية من عدمه.

وكشف السيد الدجوي، محامى أهل المتوفاة، أنه تقدم ببلاغ ضد أهل الزوج يتهمهم فيها بقتل الزوجة، وعلى أثره أمرت النيابة بحبس حماها وحماتها وزوجها وشقيق زوجها، مشيرًا إلى أن معاينة الجثة تؤكد وجود شبهه جنائية، وهو ما سيؤكده تقرير الطب الشرعي.

يشار إلى العثور على جثة عروس لم يمر على زوجها سوى 3 أشهر، داخل شقتها مخنوقة بـ"إيشارب" في قرية إبخاص التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لإهداره المال العام.. إحالة مدير مستشفى الباجور السابق للنيابة الإدارية

    لإهداره المال العام.. إحالة مدير مستشفى الباجور السابق للنيابة الإدارية

    أخبار
  • حبس المتهم باغتصاب رضيعة أسيوط 4 أيام

    حبس المتهم باغتصاب رضيعة أسيوط 4 أيام

    أخبار
  • ألبرت فكري..

    ألبرت فكري.. "طبيب الغلابة" بالمنوفية الذي ذهب ضحية الإجرام

    أخبار
  • نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قتل

    نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قتل "عروس بنها" 8 أغسطس

    أخبار

إعلان

8348884e35.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية

متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف

متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف

القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية

القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية

بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية

بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية