"الأعلى للإعلام" في تقريره النهائي عن دراما رمضان: رصدنا تجاوزات شديدة

كتبت- هاجر حسني:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا حول مجُمل أعمال لجنة الرصد والتقييم للأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان الماضي.

وأكد المجلس، أن سبعة أعمال درامية فقط، التزمت بالإبداع والرقى الإنتاجي والأداء التمثيلي والفني المميز للفنانين فضلاً عن جودة السيناريو والإخراج والموسيقى التصويرية وكذلك الإبداع الروائي، من إجمالي 39 مسلسل.

وأوضح المجلس أن اللجنة رصدت تجاوزات شديدة ظهرت بوضوح فى 32 مسلسل عرضت على القنوات المختلفة تمثلت فى بعض المشاهد المختلفة لتقاليد المجتمع ومعايييره الاجتماعية والأخلاقية، وتجاوز فى الالفاظ المستخدمة والاستعانة بالسباب والشتائم الواضحة والصريحة، فضلا عن تدنى الحوار أحياناً الى المستوى السوقى بما يؤثر على ثقافة المجتمع.

وأشار المجلس، إلى أن بعض الأفكار التى وردت فى عدد من المسلسلات لا تتناسب مع أهداف المجتمع وطموحاته فى التنمية فضلاً عن التشويه لصورة بعض فئات المجتمع والمهن.

واقترح المجلس على القنوات المختلفة عند التعاقد على المسلسلات الرمضانية وغيرها من الأعمال اشتراط حصول القناة على العمل كاملاً قبل رمضان بأسبوع على الأقل، وتشكيل لجنة مشاهدة بكل قناة لضمان تنقية الأعمال مما يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع الاجتماعية والاخلاقية.

من جانبها، دعت لجنة الرصد والتقييم بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النقاد الفنيين للقيام بدورهم فى النقد الفني والإبداعي للأعمال الدرامية، بما يساعد على الارتقاء بذوق وثقافة الجمهور.