بالأسماء.. نواب يعتذرون عن قبول تأشيرات الحج

كتب - أحمد علي:

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلب إلى الأمانة العامة للمجلس، اعتذروا خلاله عن قبول تأشيرات الحج التي قدمتها المملكة العربية السعودية للمجلس.

ووقع على الطلب: "محمد صلاح عبد البديع، عمرو الجوهري، محمد عبد الغني، مصطفى كمال الدين حسين، هيثم الحريري، فايزة محمود عبد الحافظ، النائبة هند الجبالي، نشوى الديب، عفيفي كامل، السيد عبد العال، أسامة شرشر".

ووجه الأعضاء الموقعون خطابًا للأمانة العامة والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس جاء فيه: "ردًا على إخطار أمانة المجلس للسادة النواب بتخصيص تأشيرتي دخول أراضي المملكة العربية الشقيقة لأداء فريضة الحج هذا العام.. نعتذر نحن النواب الموقعين أدناه عن عدم قبول هذه التأشيرات، ونتركها لكل المصريين وفقًا للوائح المنظمة لذلك، ونأمل عدم استخدام أسماء النواب الموقعين في الحصول على هذه التأشيرات".

كان مصدر مسؤول بمجلس النواب، قال أمس الثلاثاء، إن الجزء الأكبر من تأشيرات الحج التي ترد للمجلس تأتي ضمن حصة التأشيرات المخصصة للهيئات بمجلس الوزراء.

وقال المصدر المسؤول- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المجلس يتلقى بشكل سنوي تأشيرات حج للنواب من مجلس الوزراء، وأن التأشيرات المخصصة هذا العام ستكون بواقع تأشيرتين لكل نائب.