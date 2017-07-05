الأمم المتحدة: مبعوثنا يصل الدوحة لمحاولة إنهاء الأزمة القطرية

القاهرة – (مصراوي)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الأربعاء، عن إرسال مبعوث سياسي من المنظمة الدولية إلى منطقة الخليج العربي لمناقشة الطريقة التي يمكن أن تعمل بها الأمم المتحدة مع دول المنطقة لإنهاء الأزمة القطرية مع دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، أن المبعوث هو جيفري فيلتمان، ذهب بالفعل الإمارات العربية المتحدة والكويت التي تحاول لعب دور الوسيط في الصراع الدائر.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان ديوريتش، إن فيلتمان سيسافر إلى الدوحة، مضيفًا أن الأخير يأمل في لقاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص المشاركين في الأزمة.

وكان وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أصدروا بيان مشترك اليوم الأربعاء، شددوا فيه على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والدول الكبرى بدورهم في مواجهة داعمي الإرهاب.

وتابع البيان الذي ألقاه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن رد الدوحة على مطالب الدول الأربع جاء "سلبي" ويتسم "بالتهاون وعدم الجدية". وأضاف البيان أنه "لم يعد التسامح ممكنا مع الدور" الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة.