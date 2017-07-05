الجمعية المصرية لأمراض القلب: 500 حالة وفاة يوميًّا بسبب التدخين

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قال رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، الدكتور سامح شاهين، إن 170 ألف حالة وفاة تحدث سنويا في مصر بسبب التدخين، أي نحو 500 حالة يوميًا، مشيرا إلى أنه يتم إنفاق حوالي 3.2 مليار جنيه سنويا على علاج الأمراض المتعلقة باستهلاك التبغ.

وأوضح شاهين ، خلال المؤتمر الذي عقده التحالف المصري ضد التدخين، تحت عنوان معا نحمي صحة أولادنا ، الأربعاء، أن هناك 48% من الذكور البالغين في مصر مدخنون و15% من الشباب والأطفال وفقاا لإحصائيات وزارة الصحة، لافتا إلى أن التعرض للتدخين السلبي في المنازل يصل إلى 34%، وفي الأماكن العامة 55%.

وأشار استشاري أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، الدكتور عمرو حسن، إلى أن تدخين السيدات تزايد خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن التبغ الذي يحتوي على مواد سامة الذي تستنشقه المرأة الحامل ينتقل منها إلى الجنين، وأن مخاطر حدوث خلل لدى الطفل تزيد بـ25% بين المدخنات العاديات وتصل إلى 65% أو أكثر بين المدخنات المفرطات.

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وتابع: تدخين الحامل يزيد احتمالية الولادة المبكرة وتشوهات الأجنة وحدوث الإجهاض، وتصل إلى موت الجنين أو وفاة الطفل بعد ولادته فورا، وهذه المخاطر قد ترتفع بنسبة 35% لدى النساء اللواتي يدخن أكثر من علبة يوميا، موضحا أن النيكوتين يؤثر على الأكسجين الذى يصل إلى الجنين ويضيق الأوعية الدموية بما في ذلك التي تصل إلى المشيمة، مما يتسبب في حدوث النزيف.