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«السويدي»: جميع الأدوات الرقابية للبرلمان مستمرة خلال فترة الإجازة

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«السويدي»: جميع الأدوات الرقابية للبرلمان مستمرة خلال فترة الإجازة «السويدي»: جميع الأدوات الرقابية للبرلمان مستمرة خلال فترة الإجازة

التحرير

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أكد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم بمجلس النواب، أن جميع الأدوات الرقابية للبرلمان مستمرة خلال فترة الإجازة البرلمانية.

وأضاف السويدي، في كلمته خلال الجلسة العامة، أن مجلس النواب تحمل الكثير خلال فترة دور الانعقاد الثاني، وهناك العديد من التشريعات الهامة التي تمت الموافقة عليها في مقدمتها قانون الاستثمار.

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وتابع: "عندما نعود لدوائرنا سنواجه تحديات كبيرة، لكن نأمل في أن يكون دور الانعقاد الثالث تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصا وأن هناك حالة عدم رضا على الخدمات المقدمة للشعب".

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إلى أن الدور القادم يشهد العديد من التشريعات الهامة، وفي مقدمتها قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك قانون الإدارة المحلية، وقانون الإجراءات الجنائية.

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التحرير

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