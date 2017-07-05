موسكو: لا اتفاق نهائي على مناطق تخفيف التصعيد في سوريا

أستانة - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات أستانة حول سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، مشيرا إلى أنه سيتم السعي لتحقيق ذلك.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافرينتييف، قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكازاخية، "إن مناطق تخفيف التصعيد في سوريا أصبحت موجودة على أرض الواقع، ولكن لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأنها، ونسعى لتحقيق ذلك".

وأضاف رئيس الوفد الروسي أن أغلب انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا هي استفزازات، مشيرا إلى أن المعارضة مهتمة بوقف الأعمال القتالية.

وقال لافرينتييف "في كثير من الحالات التي نرصدها، بما في ذلك حالات عبر شبكة الإنترنت، الحديث يدور فعلا عن استفزازات، وذلك لأن عدد الفصائل التي ترحب بنظام وقف الأعمال القتالية يصبح أكثر فأكثر، لا أحد مهتم باستمرار سفك الدماء".