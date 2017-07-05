بالصور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة والمدارس الفنية

كفر الشيخ - إسلام عمار

اعتمد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر درجات تنسيق القبول للثانوية العامة والمدارس الفنية على مستوى المحافظة، ليكون المجموع للثانوي العام 225 درجة بكثافة 52 طالبًا، والثانوي العام خاص عربي 150 درجة، والخدمات 180 درجة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ صلاح عثمان، إنه بالنسبة للتعليم الفندقي، فمن المقرر القبول بالمدرسة الثانوية الفندقية المتقدمة نظام الخمس سنوات بكفر الشيخ للبنات والبنين بـ190 درجة، والمدرسة الفندقية ببيلا 230 درجة، ومدرسة سيدي غازي الفندقية 170 درجة، والتعليم التجاري على مستوى المحافظة 150 درجة، ويشترط عدم التحويل طوال مدة الدراسة لضمان تكافئ الفرص، ومراعاة الوضع الاقتصادي.

وأضاف أنه تقرر قبول الطلاب في المدرسة الثانوية المتقدمة الصناعية للبنين بـ200 درجة، والتعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات 175 درجة، ومدرسة كفر الشيخ الصناعية للبنات بكفر الشيخ 200 درجة، ومدرسة دسوق الصناعية 185 درجة للبنين و200 درجة للبنات، ومدرسة بيلا الصناعية بنات 170 درجة.

وتابع: كما تقرر قبول الطلاب بمدرسة قلين الصناعية 185 للبنين و205 للبنات، ومدرسة مصنع السكر الصناعية بنين 185 درجة، ومدرسة الشهيد محمد رضا الصناعية بالزعفران للبنات 190 درجة، وسيدي سالم الصناعية بنين 185 درجة، ومدرسة إصلاح شاما الصناعية بنات 165 درجة، وسنهور الصناعية بنات 155 درجة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنات 170 درجة، بشرط عدم التحويل منها طوال فترة الدراسة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للتعليم الزراعي نظام ثلاث سنوات فمن المقرر القبول بـ175 درجة للبنات والبنين، ومدرسة دسوق الثانوية الزراعية 165 درجة للبنين و165 درجة للبنات، بشرط عدم تحويل منها طوال مدة الدراسة، أما مدرسة بيلا الزراعية للبين والبنات 200 درجة، ومدرسة العمار الزراعية بسيدي سالم، ومدرسة كوم الحجر الزراعية بالحامول، ومدرسة كوم دميس الزراعية بمطوبس 185 درجة للبنين والبنات، وفوه الزراعية بفوه 180 للبنين و180 للبنات.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالتعليم المهني "زراعي، وصناعي، وفندقي" فيتم القبول بـ151 درجة بنين وبنات، والتعليم الفندقي المهني يقبل الطلاب في جميع المدارس الفنية حسب احتياجات المدارس من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة، وقد روعي فيها المواقع الجغرافية والكثافات وظروف أولياء الأمور.

وأضاف وكيل الوزارة أنه طالب مديري الإدارات التعليمية ببدء قبول أوراق الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس الثانوية والفنية لتقديم بالإدارات التعليمية وتنفيذ ذلك بكل دقة.