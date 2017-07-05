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أهالي "مشتول السوق" يشيعون جثمان "شهيد العريش" بمسقط رأسه في الشرقية

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أهالي "مشتول السوق" يشيعون جثمان "شهيد العريش" بمسقط رأسه في الشرقية أهالي "مشتول السوق" يشيعون جثمان "شهيد العريش" بمسقط رأسه في الشرقية

مصراوي Masrawy

أهالي "مشتول السوق" يشيعون جثمان "شهيد العريش" بمسقط رأسه في الشرقية

08:12 م الأربعاء 05 يوليو 2017

 

الشرقية – فاطمة الديب

شيّع الآلاف من أهالى قرية "المنير" التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جثمان المجند محمود محمد عبد العظيم عجوة، الذي استشهد صباح اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة كان يستقلها بمدينة العريش.

حضر الجثمان ملفوفًا بالعلم المصري، حيث أدى المشييعون صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بالقرية، قبل تشييعه في جنازة مهيبة بمشاركة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، بحضور العقيد أحمد أنور الهواري، رئيس مركز مشتول السوق، نائبًا عن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ومأمور مركز شرطة مشتول السوق، نائبًا عن اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية.

وردد المشييعون هتافات تطالب بالقصاص لروح الشهيد، منها: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله. والقصاص القصاص".

 

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