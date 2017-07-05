ماكرون وعباس يبحثان دعم القضية الفلسطينية والتعاون الثنائي

باريس - (أ ش أ)

استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، نظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي يقوم بأول زيارة له إلى باريس بعد انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا، وقبل أقل من أسبوعين من زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المرتقبة إلى العاصمة الفرنسية.

ومن المتوقع أن تتناول جلسة المباحثات بين ماكرون وعباس سبل وقف الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الضفة الغربية وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

وسيشهد الرئيسان مراسم التوقيع على الإطار القانوني للمدرسة الفرنسية برام الله بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الدولة للشؤون الأوروبية الفرنسي جون باتيست لوموان.

وكان الرئيس الفلسطيني وصل مساء أمس /الثلاثاء/ إلى العاصمة الفرنسية على رأس وفد يضم أيضا نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.