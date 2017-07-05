إيناسيو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

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أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، عن قائمة الفريق أمام الاتحاد السكندرى، مساء غدًا الخميس، فى الجولة الـ33 لمسابقة الدورى الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

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أحمد الشناوي، ومحمود جنش، وعمر صلاح، ومحمد مجدي، وأحمد توفيق، وعلي جبر، ومحمود حمدي "الونش"، وحسني فتحي، ومحمد ناصف، وعلي فتحي، وأحمد أبو الفتوح، ومحمد كماتشو، وإبراهيم صلاح، وطارق حامد، وصلاح ريكو، ومعروف يوسف، ومحمود دونجا، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأيمن حفني، ومحمد مسعد، وأسامة إبراهيم، ومصطفى فتحي، وستانلي أوهايتشي، وايمانويل مايوكا، وباسم مرسي، وحسام باولو.