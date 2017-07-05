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نادر شوقي: غالي مستمر مع الأهلي ولا يفكر إلا في مباراة القطن

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نادر شوقي: غالي مستمر مع الأهلي ولا يفكر إلا في مباراة القطن نادر شوقي: غالي مستمر مع الأهلي ولا يفكر إلا في مباراة القطن

التحرير

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 أكد نادر شوقي، وكيل حسام غالي، قائد النادي الأهلي، أن اللاعب لا يخطط للرحيل عن القلعة الحمراء، وأنه مستمر لنهاية تعاقده المتبقي فيه موسم جديد.

وقال «شوقي» في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، إنه لا يوجد تعليق حالي علي ما حدث بالأمس علي هامش مباراة المصري والأهلي، أو علي العقوبة المعلنة من النادي، لأن غالي لايفكر إلا في مباراة القطن الكاميروني، والعبور منها نحو دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

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 وأوضح، أن هناك الكثير من المغالطات حول الوقائع المتدوالة عما حدث في هذه الأزمة كما أن هناك تحامل وترويج لأمور لم تحدث بل وهناك نوايا غير حسنة لدي البعض ضد كابتن الأهلي الذي يقدر ويحترم جدًا الجميع داخل النادي، ويعلم طبيعة دوره ومتمسك دائمًا بقيم ومبادئ القلعة الحمراء.

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التحرير

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