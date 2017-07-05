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بالصور- "رونالدينيو" من الأهرامات: سأدعو العالم لزيارة مصر

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مصراوي Masrawy

بالصور- "رونالدينيو" من الأهرامات: سأدعو العالم لزيارة

08:05 م الأربعاء 05 يوليو 2017

رونالدينيو من الأهرامات

كتب- مصطفى المنشاوي:

زار نجم كرة القدم العالمي البرازيلي رونالدينيو، منطقة الأهرامات الأثرية، بمصاحبة تامر وجيه رئيس مجلس إدارة حملة "تور آند كيور Tour and Cure"، وهشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة.

وقال رونالدينيو، إن هذه هي الزيارة الثانية له لمصر حيث زارها أول مرة عام 2007، مؤكدا أنه سيدعو العالم كله لزيارة مصر والتمتع بآثارها التي ليس لها مثيل، وبشواطئها الفريدة وذلك عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أبدى النجم البرازيلي سعادتا بالحفاوة والدفء الذي شعر به من كل من قابله منذ وصوله إلى مصر، وأبدى اعجابه الشديد بمنطقة الأهرامات وبعظمة الحضارة المصرية -حبسما قالت هيئة تنشيط السياحة في بيان صحفي.

من جانبه قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن رونالدينيو يقوم من خلال مؤسسته الخيرية "Ronaldinho Foundation" وشركة الأدوية المصرية المنتجة لعقار فيروس سي "Prime Pharma"، بالمساهمة في علاج غير القادرين من أي مكان في العالم بمصر بالتعاون مع حملة عالم خالي من فيروس سي "تور أند كيور Tour and Cure"، والتي تهدف إلى وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا.

وأضاف الدميري، أن نجم الكرة العالمي قام بزيارة للمعالم السياحية، وينتقل اليوم إلى الساحل الشمالي لقضاء يومين بأحد الفنادق الكبرى هناك للاستمتاع بجمال الشواطئ بها.

وأكد الدميري على أهمية زيارة مثل هؤلاء النجوم والمشاهير والتي تساهم بصورة كبيرة في تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج، وفي الترويج للمقصد السياحي المصري.

رونالدينيو من الأهرامات (1)

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