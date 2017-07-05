وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، وفد الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري جيف دنهام، وعضوية عدد من نواب الكونجرس الأعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد السيسي، خلال اجتماعه مع وفد من الكونجرس الأمريكي، أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط نتيجة الأزمات القائمة في عدد من دُوله تتطلب من مصر والولايات المتحدة تكثيف التنسيق والتعاون المشترك على كافة الأصعدة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان صحفي، بأن السيسي رحب بأعضاء وفد الكونجرس، مُعرباً عن تطلع مصر لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، والعمل على الارتقاء بأطر التعاون القائمة وتفعيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن أعضاء الوفد الأمريكي أشادوا خلال اللقاء بقوة العلاقات المصرية الأمريكية، مُرحبين بما تشهده خلال الفترة الراهنة من جهود مستمرة لتطويرها وتنميتها وإعادة الزخم إليها، كما أكدوا محورية الدور المصري بالشرق الأوسط، مثمنين جهود مصر على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، وحرصها على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.