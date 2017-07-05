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فرنسا: تحرير الموصل بات وشيكًا

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مصراوي Masrawy

فرنسا: تحرير الموصل بات وشيكًا

08:02 م الأربعاء 05 يوليو 2017

فرنسا: تحرير الموصل بات وشيكًا

فرنسا

باريس - (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن تحرير مدينة الموصل العراقية بات وشيكا وإنه يعتمد على شجاعة القوات العراقية المدعومة من قوات التحالف الدولي.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس روماتي-إسباني - ردا على سؤال عما إذا كانت القوات العراقية قد قامت بما يكفي لتحضير المصالحة مع السنة لما بعد داعش- بأن احترام خطة تحرير الموصل من قبل كافة الأطراف هو أمر لا غنى عنه من أجل عملية المصالحة الوطنية.

وأوضحت "سنبقى حذرين للغاية فيما يتعلق باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف، مشددة على أن حماية المدنيين - خلال عمليات تحرير المدينة - هو أمر لا بد منه، وسوف يساعد على كسر حلقة العنف.

وقالت إنه يتعين العمل على المصالحة الوطنية فور وقف الأعمال العدائية، مؤكدة ضرورة محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان أمام القضاء.

وتابعت انه على المستوى السياسي فهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة جدية لدعم المصالحة وإقامة الحكم الشامل والاستقرار في المناطق المحررة.

وأشارت المتحدثة إلى أنه في إطار روح مؤتمر باريس الذي عقد في 20 أكتوبر الماضي حول استقرار الموصل ، فان فرنسا ستواصل تقديم دعمها الكامل لحكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للتصدي للتحديات التي تواجه بلاده.

هذا المحتوى من

Asha

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