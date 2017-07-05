وكالة "موديز" تخفض نظرتها المستقبلية لـ9 بنوك قطرية من مستقرة إلى سلبية

نيويورك- (أ ش أ):

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم/الأربعاء/، نظرتها المستقبلية لتسعة بنوك قطرية من مستقرة إلى سلبية، وأبقت الوكالة على النظرة السلبية لبنك واحد.

وعزت الوكالة - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - هذه الخطوة إلى ضعف البيئة التشغيلية المحلية للبنوك، خاصة التمويل المصرفي، بالإضافة إلى ضعف قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك في البلاد.

كانت "موديز" خفضت نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية، إلا أنها أبقت تصنيفها الائتماني بلا تغيير عند Aa3.

وأوضحت "موديز" أن الدافع الرئيسي إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتجة عن مقاطعة الدول الأربعة (مصر، السعودية، الإمارات والبحرين) لقطر.

وأفادت وكالة التصنيف "موديز" بأن صادرات قطر من النفط والغاز لم تتأثر في هذه المرحلة خلال الأزمة، إلا أن عدة تقارير تحدثت عن عراقيل لبعض الصادرات غير الهيدروكربونية.