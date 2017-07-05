أخبار عاجلة

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وكالة "موديز" تخفض نظرتها المستقبلية لـ9 بنوك قطرية من مستقرة إلى سلبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وكالة "موديز" تخفض نظرتها المستقبلية لـ9 بنوك قطرية من مستقرة إلى سلبية

07:43 م الأربعاء 05 يوليه 2017

بنوك قطرية

نيويورك- (أ ش أ):

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم/الأربعاء/، نظرتها المستقبلية لتسعة بنوك قطرية من مستقرة إلى سلبية، وأبقت الوكالة على النظرة السلبية لبنك واحد.

وعزت الوكالة - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) - هذه الخطوة إلى ضعف البيئة التشغيلية المحلية للبنوك، خاصة التمويل المصرفي، بالإضافة إلى ضعف قدرة القطرية على دعم البنوك في البلاد.

كانت "موديز" خفضت نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية، إلا أنها أبقت تصنيفها الائتماني بلا تغيير عند Aa3.

وأوضحت "موديز" أن الدافع الرئيسي إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتجة عن مقاطعة الدول الأربعة (، ، الإمارات والبحرين) لقطر.

وأفادت وكالة التصنيف "موديز" بأن صادرات قطر من النفط والغاز لم تتأثر في هذه المرحلة خلال الأزمة، إلا أن عدة تقارير تحدثت عن عراقيل لبعض الصادرات غير الهيدروكربونية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خبير عسكري:

    خبير عسكري: "الجزيرة" تعمل على شق الصف العربي ()

    أخبار
  • النص الكامل لبيان وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر

    النص الكامل لبيان وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر

    أخبار
  • أنور قرقاش: الخطوات القادمة ستزيد من عُزلة قطر

    أنور قرقاش: الخطوات القادمة ستزيد من عُزلة قطر

    أخبار
  • وزير خارجية الإمارات: سنبقى في حالة انفصال عن قطر حتى تغير مسارها

    وزير خارجية الإمارات: سنبقى في حالة انفصال عن قطر حتى تغير مسارها

    أخبار

إعلان

61a9293948.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟