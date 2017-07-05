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رئيس البرلمان: أنجزنا 217 قانونًا في دور الانعقاد الثاني

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان: أنجزنا 217 قانونًا في دور الانعقاد الثاني

07:48 م الأربعاء 05 يوليه 2017

رئيس البرلمان: أنجزنا 217 قانونًا في دور الانعقاد الثاني

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان عقد بدور الانعقاد 68 جلسة عامة، امتدت لساعات طويلة بلغت 227 ساعة، فيما بلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها 475 نائبًا من خلال عدد من المداخلات بلغ 3594 مداخلة، مؤكدًا أن النواب عبروا عن فهم عميق لمسئولياتهم، وحجم التحديات التي يتصدون لها، وتقديرهم لآمال وطموحات الشعب المصري.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستعراض انجازات المجلس طوال دور الانعقاد الحالي.

وينتهي دور الانعقاد الثاني للمجلس اليوم الأربعاء، على أن يبدأ الدور الثالث في أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لاستعراض انجازات المجلس، مؤكدًا أن البرلمان وافق على 217 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد (2338) مادة كأكبر عدد مشروعات قوانين في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

ولفت إلى أن القوانين كان لها تأثير إيجابي في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته، والذي تضمنت مشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون تعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، ومشروع قانون تعديل قانون السجل التجاري.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، أقر المجلس قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانوني منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقانوني منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، قانون زيادة المعاشات المدنية.

وفي مجال ضبط منظومة الصحافة والإعلام، تم إقرار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين.

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