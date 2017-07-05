«الحياة» ردًا على «الإنتاج الإعلامي»: ليس لدينا استوديوهات خارج مصر

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أصدرت قنوات الحياة اليوم الأربعاء، بيانًا قالت إنه "رد" على البيان الصادر أمس من مدينة الإنتاج الإعلامى.

وجاء في البيان: الرد سيقتصر على مجموعة من التساؤلات الموجهة إلى القائمين على إدارة المدينة: أولاً: هل ينكر القائمون على إدارة المدينة أنهم وصلهم من قناة الحياة مبلغ 16.263.043 مليون جنيه «ستة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وستين ألفاً وثلاثة وأربعين جنيهاً مصرياً) ثمناً لأرض تم طرحها فى مزاد علنى، واتضح أن المدينة باعت أرضًا لا تمتلك حق بيعها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن هذا المبلغ مسجل فى السجلات المالية للمدينة كمستحق لقناة الحياة، وثابت فى ميزانية المدينة تحت بند «دائنون»، وأنهم قد قاموا برد جميع المبالغ للقنوات التى اشتركت فى مزاد شراء تلك الأرض عدا المبالغ المستحقة لقناة الحياة.

وأضاف: هل ينكر القائمون على إدارة المدينة أننا قمنا بتسليمهم شيكين استحقاق يوم 14/7/2017، 16/7/2017 بمبلغ 11 مليون جنيه (فقط أحد عشر مليون جنيه) وذلك بعد قطع الإرسال فى محاولة منا لإعادة الإرسال وبناء على اتفاق بين المستشار/ جميل سعيد المحامى والأستاذ/ أسامة هيكل، وهذان الشيكان ضعف الشيكات التى لم تصرف لتجميد الحسابات فى البنك، وبالتالى تعتبر هذه الشيكات التى يهددون باستخدامها ملغاة؛ لأنها لا يقابلها مديونية.

وتابع: هل ينكر القائمون على الإدارة المالية بمدينة الإنتاج الإعلامى أن مديونية قناة الحياة حتى 30/06/2017 هى مبلغ 13128000 جنيه (ثلاثة عشر مليونًا ومائة وثمانية وعشرون ألف جنيه مصرى لا غير) بيانها كالتالى: 3276705 جنيهات (فقط ثلاثة ملايين ومائتان وستة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسة جنيهات مصرية لا غير» المتبقى من ربع العام الأخير من عام ٢٠١٦، ٤٨٣٣٥٠٣ جنيهات (فقط أربعة مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة جنيهات مصرية لا غير) عن الربع الأول من ٢٠١٧، ٥٠٢٥٠٢٢ جنيهًا (فقط خمسة ملايين وخمسة وعشرون ألفًا واثنان وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) قيمة الربع الثانى الذى ينتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٧، إضافة إلى 23000 دولار أمريكى (فقط ثلاثة وعشرون ألف دولار أمريكى) وفقاً للأرقام المذكورة فى الإنذار الوارد بتاريخ 02/07/2017 ونتحدى أن يذكروا أن الحياة مدينة بجنيه واحد بخلاف هذا الرقم.

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وتابع: هل ينكر القائمون على إدارة المدينة أن حجم ما سددته قناة الحياة إلى مدينة الإنتاج الإعلامى بلغ حتى تاريخه 218.50 مليون جنيه (مائتين وثمانية عشر مليونًا وخمسمائة ألف جنيه مصرى لا غير) تم سدادها للمدينة منذ بدأ التعاقد مع قناة الحياة.. وإذا كان القائمون على إدارة المدينة حريصين على أموال المساهمين ولا نشكك فى هذا أليست القناة كانت المصدر الرئيسى لمدة 4 سنوات لدخل المدينة قبل ظهور الفضائيات الجديدة، وعلى الرغم من ذلك تعاملت المدينة مع قناة الحياة بما لم تتعامل به مع قنوات أخرى فاقت مديونياتها قناة الحياة، ولا توجد لها مبالغ تداين بها المدينة كما هو الحال بالنسبة لقناة الحياة التى تداين المدينة بمبلغ 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وستين ألفاً وثلاثة وأربعين جنيهاً مصرياً).

وأكمل البيان: هل يعلم المسئولون بمدينة الإنتاج الإعلامى أن قناة الحياة كان لها منذ عام 2008 ثلاثة ترددات على النورسات وبثت من خلالها قناة الحياة والحياة مسلسلات والحياة سينما حتى عام 2016 حيث إن مشاهدة الحياة على النورسات كانت تصل إلى المصريين والعرب فى أوروبا وكذلك المغرب العربى عكس تردد الحياة على النايل سات الذى لم يكن يغطى بشكل واضح كل دول أوروبا، وقد قمنا فقط باستعادة هذه الترددات مرة أخرى دون سداد أى دفعات مقدمة لحسن العلاقة التى تربط قناة الحياة برئيس مجلس إدارة النورسات والعضو المنتدب اللذين بثا القناة خلال عشر دقائق من رسالة بالبريد الإلكترونى (مع العلم أن القناة تلقت أكثر من عرض من أكثر من قمر صناعى ومركز بث فى العالم لبث القناة عليها نظراً للانتشار الواسع ونسب المشاهدة العالية للقناة)، وهذا لا يعنى أن القناة ستبث من خارج مصر فلا يوجد لنا أى ستديوهات خارج مصر، ولن يكون وسوف يصبح بث قناة الحياة من داخل مصر.

واختتم: أخيراً وحرصاً منا على عدم ازدياد الفجوة مع القائمين على مدينة الإنتاج الإعلامى الذى نرتبط معهم بعلاقات عمل قائمة على الاحترام المتبادل قررت قناة الحياة عدم الرد وعدم إصدار أى بيانات بعد هذا البيان الذى نعتبره الأخير بشأن هذا الموضوع.. علماً أن قناة الحياة لم تبادر بإصدار أية بيانات إعلامية من تلقاء نفسها ولكن البيان الذى سبق إصداره كان رداً على بيانين قد صدرا من مدينة الإنتاج الإعلامى وارتأينا الرد للتوضيح.