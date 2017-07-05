برلماني: الإهمال والفساد بـ«سكة حديد مصر» جعلها من أسوء سكك في العالم

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تقدم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير النقل المهندس هشام عرفات، بشأن تأخر حركات القطارات وتعطلها في طريق الصعيد.

وقال أبو زهاد، فى تصريح له، إن أهالي الصعيد يعانون منذ فترة كبيرة فى السفر، بطريقة لا تحترم آدميتهم بسبب سوء قطاع السكة الحديد، لافتًا إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى خاصة خلال الفترة الماضية من سوء أحوال القطارات وتعطلها بشكل كبير.

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وتابع: "مصر كانت ثاني دولة في العالم يوجد بها سكة حديد، ولكن نتيجة للأهمال والفساد أصبحت سكة حديد مصر من أسوء سكك الحديد في العالم".

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القطارات كانت في وقت سابق الوسيلة الوحيدة الأكثر أمانا، ولكنها تحولت الآن إلى الأكثر تسيبا وإهمالا، مطالبا بإتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد في عودة السكة الحديد إلى وضعها الطبيعي.