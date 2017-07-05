كاتب إماراتي: قطر تسببت في سيلان الدماء بمصر

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قال رئيس تحرير بوابة عين الإماراتية، علي النعيمي، مساء الأربعاء، إن دولة قطر تسعى إلى تحويل اتهامها بدعم بالإرهاب إلى أزمة سياسة وقضايا أخرى لا شأن لها بالأزمة، موضحًا أن قطر مازالت تتلاعب.

أضاف النعيمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن مصر حريصة على الشعب القطري ولا ترغب في الإضرار به، متابعًا: «مصر تضررت كثيرًا بسبب تمويل قطر للإرهاب، وأن قطر تسببت في سيلان دماء في سوريا وليبيا ومصر والسعودية والبحرين واليمن».

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وأكد أنه لابد من محاسبة قطر على كل ما فعلته في المنطقة العربية، لافتًا إلى أنه يتوقع أن خيارات الدول العربية الأربعة المقبلة ضد قطر، ستكون ليست خيارات عسكرية بل سياسية واقتصادية.