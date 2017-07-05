ضابط سابق بمخابرات قطر: انقلاب وشيك على «تميم»

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قال علي آل دهنيم، ضابط سابق بالمخابرات القطرية، مساء الأربعاء، إن رفض قطر لوثيقة مطالب الدول الأربعة، "مصر والسعودية والبحرين والإمارات"، كان متوقعًا، موضحًا أن قطر الآن تسير بشكل غير طبيعي.

أضاف آل دهنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن الشارع القطري لن يقبل باستمرار الأمير تميم بن حمد في الحكم، مشيرًا إلى أن الأمير القطري الحقيقي الحاكم هو حمد بن خليفة.

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ولفت إلى أن قطر تتصرف بكل حماقة وعناد، متوقعًا خلال الفترة المقبلة حدوث انقلاب داخل قطر، مشيرًا إلى أن الشعب القطري منذ قديم الزمان وهو لا يبحث عن مشكلات ودائمًا مسالم، مطالبًا القطريين بالتحرك السريع ضد الأسرة الحاكمة القطرية.

أوضح أن نظام الحكم في قطر يسير في طريق مسدود، وأن تغيير الحاكم في قطر سيأتي من الخارج، مؤكدًا أن «كل ما فعلته قطر بدعمها للإرهاب وتمويل جماعات إرهابية كان سهلاً، لأن لا يوجد هناك أي رقيب عليها».