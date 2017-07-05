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نائب رئيس جامعة القاهرة: يجب ربط الخطاب الديني بالتنمية الاقتصادية

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نائب رئيس جامعة القاهرة: يجب ربط الخطاب الديني بالتنمية الاقتصادية نائب رئيس جامعة القاهرة: يجب ربط الخطاب الديني بالتنمية الاقتصادية

التحرير

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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إنه من المهم وجود خطاب ديني يؤكد أهمية العمل والإنتاج وتنمية المسئولية الفردية، مشيرًا إلى أن اتقان العمل عبادة، وأن الصدق في التجارة هو أساس بناء الثقة في المعاملات، وأن الرزق مرتبط ببذل الجهد الفردي وفتح مجالات جديدة للعمل.

وأشار الخشت، في محاضرة له بمعسكر إعداد القادة الذي تنظمه الجامعة لطلابه، إلى أن تغير منظومة القيم أمر مهم في ربط تجديد الخطاب الديني بالتنمية الاقتصادية، باعتبار أن منظومة القيم أساس الأفكار الحاكمة للمشرعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية المرتبطة بتنمية مهارات التخطيط والتفكير الإبداعي، وتحمل المسئولية الفردية، والاعتماد على الذات وعدم التواكل.

وأضاف، أن الغش التجاري والصناعي مرتبط بخطاب ديني رجعي، لافتاً إلى أن الإصلاح الديني لابد أن يقوم على الصدق والعمل وتحمل المسئولية.

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يذكر أن معسكر قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة اطلقته الجامعة من أول يوليو الحالي ويستمر حتي منتصف أغسطس المقبل برعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، ويشارك في فعالياته نحو600 طالب وطالبة على أفواج، وهو يشتمل علي دورات تدربية للطلاب في مهارات التفاوض واتخاذ القرار إلى جانب محاضرات تثقفية تستهدف اكساب الطلاب المهارات القيادية.

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التحرير

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