غدًا.. الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعقد اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر اجتماعها الأول، غدا "الخميس" بحضور رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء والمحافظين، ورئيس الجهاز ‏المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.‏

‏وسيستعرض الاجتماع، جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر في مجال ‏الحد والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث (2017- 2030م)، والتي تأتى في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية ‏والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشياً مع إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث.

وسيتطرق الاجتماع، إلى مدى جاهزية المحافظات والوزارات والهيئات، وما تملكه من إمكانيات مادية ‏وبشرية وترتيبات لوجيستية من شأنها التعامل مع الأزمات والكوارث حال وقوعها. ‏

شاهد أيضا

وستعرض كل من وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر تجربتهما في هذا السياق؛ لتحقيق ‏الاستفادة واستخلاص الدروس لتعميم التجربة على باقي المحافظات والوزارات عند التعامل مع ‏الأزمات والكوارث، والعمل على تعزيز جاهزية واستعداد المحافظات والوزارات بما يضمن الحد من ‏مخاطر الكوارث، والتخفيف من آثارها حال وقوعها، ثم تحقيق التعافي منها فيما بعد الكارثة، وفي النهاية تختتم اللجنة ‏أعمالها بكلمة لرئيس مجلس الوزراء، تحدد ملامح العمل وخطوات التحرك خلال ‏الفترة المقبلة في مجال الأزمات والكوارث.

يذكر أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا رقم 3185 لعام 2016، بتشكيل اللجنة، والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتتكون هذه اللجنة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين (طبقًا للحاجة), ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث.