باحث سياسي عن أزمة قطر: «الوساطة انتهت.. والدوحة أضاعت كل الفرص»

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قال الدكتور محمد عز العرب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ «باب الوساطة انتهى، وإنّه لا يُمكن التعاون من جانب الدول المقاطعة مع قطر، على أنها وليدة اللحظة».

أضاف عز العرب، خلال لقائه عبر شاشة «الغد»، مساء الأربعاء، أنه «تم إعطاء القيادة القطرية المزيد من الفرص، لكن دائمًا ما كانت هذه القيادة تتفنن في إضاعة الفرص، وتتعامل مع العرض وليس المرض الأساسي الذي يرتبط بجوهر السياسة القطرية الداعمة للتنظيمات الإرهابية المتطرفة».

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أوضح عز العرب، أن «هناك حالة ازدواج داخل السلطة القطرية، لأن هناك جناحًا متشددًا لا يُريد تقديم أي تنازلات، وهناك جناح يُريد حلحلة الأمر».