طرق سهلة وبسيطة تقضي على الصراصير والنمل والناموس في المنزل وبأقل التكاليف

شيماء مصطفى

سيدتي، هل أزعجتك حشرات الصيف الضارة والمزعجة؟ مثل النمل والناموس والصراصير؟ لطالما أفسدت نظافة بيتك وخاصة مطبخك؟ من المؤكد أنها كثيرا ما أفسدت لكي طعام، وبالتأكيد استخدمي لها المبيدات الحشرية ولكن بلا جدوى؟ اطمئني سيدتي نقدم لكي في هذا المقال العديد من الوصفات البسيطة والفعالة التي تستطيعي صنعها في بيتك وبنفسك، هذه الوصفات ستقضي لكي على هذه الكائنات المزعجة تماما.

الكائن الصغير (النمل)

يعتبر النمل من اكثر الحشرات المزعجة لربة المنزل وخاصتا في المطبخ، لذا لكي بعض النصائح التي إذا إ تبعتيها سيدتي ستريحك من وجود النمل في بيتك، أولا يجب علكيي التأكد من سد الشقوق والفتحات التي يخرج منها النمل في بيتك لمنع خروجه منها مرة أخرى، عندما تجدي تجمعات للنمل علكيي وضع قشر الخيار أو السمسم أو الكمون بجانبهم، يمكنك وضع خل في زجاجة بخاخ وترشيه في أماكن تجمع النمل والشقوق التي يخرج منها، وعلكيي باستخدام الزيوت العطرية مثل زيت النعناع أو القرفة أو القرنفل أو الكافور وكذلك لليمون نفس التأثير سواء كان مخفف أو مركز، وأخيرا يمكنك القضاء على النمل برسم خطوط ببودرة التلك أو الطباشير حول أماكن تجمع النمل والممرات التي يسير بها نمل.

الصراصير والناموس

الصراصير والناموس من الحشرات المزعجة أيضا الصراصير والناموس والتي يكثر وجودهم في فصل الصيف عن باقي فصول العام، فلكي سيدتي وصفة للقضاء عليهم، وتتكون تلك الوصفة من :

½ كوب من الزيت النباتي

½ كوب من الشامبو،

و½ كوب من الخل

امزجي تلك المكونات جيدا في زجاجة ورشها في جميع أنحاء المنزل و سترين كيف ستختفي منه تلك الحشرات المزعجة، مع تجنب رشها على السيراميك حتى لا يصاب أحد بأذى .

طريقة أخرى

ويمكنك أيضا سيدتي خلط نصف لتر من الماء مع نصف لتر من صابون سائل ثم قومي برش الأماكن التي تتواجد بها الصراصير بمجرد أن تقومي برش هذا الخليط ستلاحظين موت تلك الصراصير في الحال.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads