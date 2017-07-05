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بالصور- بعد ٨ سنوات ترميمات.. "الدسوقي" يستعيد "رونقه"

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مصراوي Masrawy

بالصور- بعد ٨ سنوات ترميمات.. "الدسوقي" يستعيد "رونقه"

07:19 م الأربعاء 05 يوليه 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار

بعد ٨ سنوات من الترميمات، بدأ مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي في استرداد مظهره الجمالي شيئًا فشيئًا، بتزيين أعمدة المسجد على مساحة ٢٩٠٠ متر.

وقال المحاسب أحمد يونس، أمين أول الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وأحد أهالى مدينة دسوق، إن الترميمات الحالية للأعمدة بدأت عام ٢٠١٠ أي منذ ٨ سنوات، بتكلفة إجمالية قدرها ٥ ملايين جنيه، مشيرًا إلى سحب أعمال الترميمات من الشركة المنفذة، وإسناده لشركة جديدة، لعدم جدية الأولى في التنفيذ، والتسليم في الموعد المحدد، مطالبًا بالتأكد من مطابقة سقف المسجد و"الكمر" الحامل له، للمواصفات الفنية.

وكشف المهندس طاهر الشريف، المشرف على أعمال الترميمات، إسناد محافظة كفر الشيخ للشركة المنفذة، أعمال الترميمات للشركة المنفذة الجديدة في شهر سبتمبر ٢٠١٣، موضحًا أنه طُلب منها ترميم الأعمدة الخاصة بالمسجد بعدد ١٤٣ عامودًا.

وأشار "الشريف" إلى إجرائهم عملية هندسية تسمى بـ"درء الخطورة"، عبارة عن أعمال "صلب وتأمين" للأسقف والأعمدة، في بداية عملهم، ثم تسلمت وزارة الأوقاف ملف الترميمات من المحافظة، وتوقفت عملية الترميمات لمدة ١٠ شهور من مايو ٢٠١٤ إلى مارس ٢٠١٥، لما رصدته الشركة من ضرورة إحلال وتجديد "أساسات" المسجد مع ترميمات الأعمدة.

وقال "الشريف" إنه بعد عرض هذا الأمر اعتمدت وزارة الأوقاف الميزانية المخصصة لذلك، عقب اعتماد الرسومات التنفيذية، لاستشارى المشروع، حتى أجريت أعمال الترميمات على مرحلتين، الأولى جرى الانتهاء منها بالكامل، بترميم ٨٩ عامودًا، وإحلال وتجديد الأساسات، وفي نوفمبر ٢٠١٦، أسندت للشركة إجراء أعمال التشطيبات الداخلية للمسجد، وجارٍ البدء في أعمال المرحلة الثانية بترميم ٥٤ عامودًا آخرين.

فى السياق ذاته أكد الشيخ عادل زويل، مدير عام إدارة أوقاف دسوق قبلي، أن هناك متابعة مستمرة من الإدارة على مدار الساعة بشأن الأعمال المنفذة خلال المرحلة الأولى، بترميم ٨٩ عامودًا، مضيفًا أنهم يعملون الآن على الانتهاء من تشطيبات المرحلة، وهي عبارة عن تركيب بعض الإلكترونيات البسيطة، واستكمال المتبقى من فرش المسجد.

وقال المحاسب محمد الشهاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وافق على طلب الشيخ سعد الفقي، وكيل الوزارة بكفر الشيخ، المتضمن فرش الجزء المتبقي في المساحة، التي جرى اللنتهاء من أعمال ترميمات بأعمدتها وتبلغ ٢٩٠٠ متر.

وأشار "الشهاوي" إلى فرش ١٥٠٠ متر سجاد في تلك المساحة مسبقًا، ويتبقى ١٤٠٠ متر، جارٍ فرشهم بعد موافقة وزير.

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