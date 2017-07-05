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البرلمان يوافق على انضمام مصر لاتفاقية مكافحة الفساد الإفريقية

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مصراوي Masrawy

البرلمان يوافق على انضمام لاتفاقية مكافحة الفساد الإفريقية

07:23 م الأربعاء 05 يوليو 2017

البرلمان يوافق على انضمام مصر لاتفاقية مكافحة الفساد الإفريقية

أرشيفية

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بانضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والمعتمدة بمدينة مابوتو بتاريخ 11 يونيو 2003.

وقال عبدالعال، إن الموافقة على هذه الاتفاقية تأكيد بأن مصر تمضي قدما نحو القضاء على الفساد.

ولفت إلى أن مصر كانت ترفض الانضمام لهذه الاتفاقية منذ عام 2003، مشيرا إلى أن البلاد تمضي قدما في اقتلاع جذور الفساد.

كانت اللجنة التشريعية أعدت تقريرها حول الاتفاقية التي وافق على الانضمام لها رئيس الجمهورية.

وذكرت اللجنة أن الاتفاقية وقع عليها 50 دولة بينهم مصر، وتضمنت أحكامًا خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة فى مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى والحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة والتسليم ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد والسرية المصرفية والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآلية المتابعة.

واعتبرت اللجنة أن تلك الاتفاقية تعد خطوة مهمة فى إطار اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته، كما أنشأت الاتفاقية مجلس استشارى داخل الاتحاد الأفريقى.

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