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الأزهر يدين هجومي العياط والعريش

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مصراوي Masrawy

الأزهر يدين هجومي العياط والعريش

07:07 م الأربعاء 05 يوليو 2017

الأزهر يدين هجومي العياط والعريش

مشيخة الأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

أدان الأزهر، بشدة إطلاق النيران على محطة تحصيل الرسوم بالعياط التابعة للشركة الوطنية لإنشاء الطرق على الطريق الإقليمي الدولي، ما أسفر عن استشهاد 2 من الضباط المتقاعدين وجندي.

وأدان الأزهر في بيان له اليوم الأربعاء، حادث استهداف مدرعة شرطة باستخدام عبوة ناسفة، أثناء سيرها في منطقة حي الصفا جنوب مدينة العريش، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 3 مجندين وإصابة 10 آخرين. 

وأكد الأزهر الشريف رفضه لهاذين الحادثين الإرهابيين، مجددًا دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها قوات الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة تحصيل الرسوم بالعياط، أسفر عن استشهاد ضابطين متقاعدين وجندي.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان اليوم الأربعاء، إن "إرهابيا أطلق النيران صباح اليوم، على محطة تحصيل الرسوم التابعة للشركة الوطنية لإنشاء الطرق على الطريق الإقليمي الدولي".

وأكد المتحدث العسكري أنه جاري تمشيط المنطقة للبحث عن منفذي الحادث.\

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الثلاثاء، استشهاد ضابط ومجندَين، وإصابة 10 آخرين، في تفجير مدرعة أمن مركزي على الطريق الدائري، بمدينة العريش، بعبوة ناسفة فجّرها مسلحون متشددون عن بُعد.

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