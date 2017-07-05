مصادر: البرلمان سيرجئ التصويت على عقوبة "طنطاوي" لدور الانعقاد المقبل
مصادر: البرلمان سيرجئ التصويت على عقوبة "طنطاوي" لدور الانعقاد المقبل
07:04 م الأربعاء 05 يوليه 2017
النائب أحمد طنطاوي
كتب- أحمد علي:
قالت مصادر برلمانية إن المجلس سيرجيء التصويت على قرار لجنة القيم بالمجلس بحرمان النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25/30 إلى دور الانعقاد الثالث الذي سيبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر القادم.
كانت لجنة القيم مجلس النواب قد قررت في تقريرها الذي رفعته لهيئة مكتب البرلمان بحرمان النائب أحمد طنطاوي من حضور جلسات دور انعقاد كامل بسبب ما بدر منه خلال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير وكسره لميكرفون القاعة.
وواجه "طنطاوي"، اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية.
واستمعت اللجنة إلى أقوال "طنطاوي" فيما نُسب إليه من إلقاءه الميكروفون على الأرض خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
يذكر أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قرر يوم 19 يونيو الماضي، إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى لجنة القيم التحقيق معه في التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه.
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