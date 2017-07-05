مونديال السلة| إيطاليا تخطف بطاقة التأهل لربع النهائي بعد الفوز على اليابان

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خطف المنتخب الإيطالي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن حقق فوزًا صعبًا على منتخب اليابان ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب في السلة المقامة بمصر حتى 9 يوليو الجاري.

انتهى اللقاء بفوز المنتخب الإيطالي بنتيجة 57-55، بعدما استمر التعادل بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة من عمر المباراة، وأحرزت إيطاليا الفوز في سيناريو درامي.

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ينتظر المنتخب الإيطالي الفائز من مباراة ليتوانيا وكوريا الجنوبية لمواجهته يوم الجمعة المقبل بالدور ربع النهائي.

يذكر أن المنتخب المصري لديه مواجهة مصيرية أمام منتخب الأرجنتين، في الثامنة والنصف مساءً، في ختام مباريات دور الستة عشر، ويسعى أبناء الفراعنة نحو إنجاز تاريخي بالتأهل لربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ أفريقيا والعرب.