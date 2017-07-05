مونديال السلة| أمريكا وإسبانيا يتأهلان لربع النهائي

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تأهل منتخب أمريكا اإلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 سنةـ التي تستضيفها القاهرة حتي 9 يوليو الجاري.

وفاز منتخب أمريكا علي منتخب مالي بنتيجة 117-69 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بصالة رقم 2 في إطار مباريات دور الـ16 بالبطولة.

وينتظر المنتخب الأمريكي الفائز من منتخبي ألمانيا ونيوزيلندا لمواجهته يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي.

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وفي إطار منافسات الجولة ذاتها نجح المنتخب الإسباني في التأهل إلى الدور ربع النهائي، وذلك بعد أن تغلب على نظيره الإيراني بنتيجة 70-50 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، بصالة رقم 1 في اطار مباريات دور الـ16.

تنتظر أسبانيا الفائز من منتخبي مصر والأرجنتين، لمواجهته يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي.