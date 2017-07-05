سائق: "جزرة الهواء" وراء عدم توقف القطار بمحطة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قال سائق القطار رقم ٢٠١٤ VIP القادم من القاهرة فى طريقه إلى أسوان في التحقيقات التي أجريت معه لعدم توقفه بمحطة الأقصر، إن "جزرة الهواء" بين الجرار والعربات الأخرى المسؤولة عن فرملة القطار كانت مغلقة، ما أدى إلى عدم مقدرته على التوقف في المحطة واتخاذ اجراءات أخرى لتخفيف السرعة تدريجيًا والتوقف دون حدوث أضرار.

ورجح السائق أن يكون أحد الأشخاص ممن يتهربون من حجز التذاكر ودفع الغرامة من خلال الركوب بين الجرار والعربة الأولى، عبث في الجزرة وأغلقها، ما أدى إلى عدم وصول الهواء إلى الفرامل الأمر الذي منع توقفه في المحطة.

كان العاملون بمحطة سكك حديد الأقصر والمسافرون المتواجدون على الأرصفة، قد فوجئوا بمرور القطار رقم ٢٠١٤ VIP القادم من القاهرة فى طريقه إلى أسوان للمحطة بأقصى سرعة دون أن يتوقف، ما أثار الذعر بين الركاب المنتظرين على الأرصفة، وسادت حالة من الذهول وسط الإدارة والعاملين بحركة السكك الحديدية بالمحطة، لوجود عشرات الركاب بينهم سياح يريدون النزول من القطار أو استقلاله إلى أسوان.

وأجرت إدارة المحطة اتصالات لاسلكية، للوصول إلى السائق وتذكيره بوجود محطة رئيسية تسمى الأقصر، وتمكنت من الاتصال به مطالبين إياه بالعودة للخلف إلى رصيف المحطة بعد عبورها بمسافة لا تقل عن ٣ كيلو مترات، وهو ما تسبب فى تأخير مواعيد السفر بحوالى ساعة على الأقل، ما أدى إلى غضب بين الركاب.