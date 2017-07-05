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هبوط أرضي محدود على طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي

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مصراوي Masrawy

هبوط أرضي محدود على طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي

06:50 م الأربعاء 05 يوليو 2017

ارشيفية

كتب – محمد الصاوي:

شهد طريق "القاهرة-الفيوم" الصحراوي، اليوم الأربعاء، هبوطا أرضيا محدودًا تجاه الفيوم، أمام مدخل قرية جرفس، بجوار الجزيرة الوسطى، دون التأثير على الحركة المرورية بالطريق، وبدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، العمل على إصلاحه.

تلقي مدير أمن الفيوم اللواء خالد شلبي إخطارا من مأمور مركز سنورس يفيد بحدوث هبوط أرضي بطريق القاهرة أمام قرية جرفس، وانتقلت على الفور أجهزة الحماية المدنية والمرور حيث تم تعديل مرور السيارات والمارة وتسيير الحركة المرورية.

وتبين أن الهبوط حدث بعمق متر بجوار الجزيرة الوسطى، وتم التنسيق مع أجهزة الوحدة المحلية لمركز سنورس للمعاينة وتحديد أسباب الهبوط واتخاذ اللازم نحو علاجه.

من ناحية أخرى، سيطر رجال الحماية المدنية بالمحافظة على الحريق الذي شب بمحول الكهرباء المغذي لمنطقة الأبراج والمحال التجارية بمنطقة المسلة الذي وقع نتيجة احتراق مفتاحين قاطعين بمحول جهد 500 كيلو فولت بسبب الأحمال الزائدة وارتفاع درجات الحرارة.

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