ننشر أسباب تصديق البرلمان على اتفاقيتين بـ18.5 مليون دينار كويتي و560 ألف دولار

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قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب وافق فى جلسته العامة اليوم الأربعاء على تقريرى لجنة الإسكان بشأن اتفاقيتين، وهما: "اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة 18 مليون و500 ألف دينار كويتي، واتفاقية صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقي بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، والموقع في القاهرة بتاريخ 12/2/2017".

وأوضح والي، فى تصريح له، أن الهدف من الاتفاقية الأولى هو استكمال تكاليف مشروع إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة انتاجية تبلغ حوالى 150 ألف متر مكعب يوميًا، وإنشاء أعمال المأخذ المائى وأعمال الصرف لاستيعاب كميات المياه المطلوبة والمستخدمة فى محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 250 ألف متر مكعب يوميًا، بما يشمل المحطة المقرر إنشاؤها حالياً والتوسع فيها مستقبلاً، ويتضمن المشروع جميع الوصلات وأجهزة القياس والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية الضرورية للتشغيل الآمن لمحطة التحلية، كما يتضمن المشروع إنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه بطول يبلغ حوالى 700 كم بما فى ذلك الخزانات الرئيسية وخزانات التوزيع، مؤكداً أن هذا المشروع برمته يمثل أهمية استراتيجية تحقق تلبية الطلب على مياه الشرب فى المدينة الجارى إنشاؤها فى شرق بورسعيد بما يشمل حاجة السكان والأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية.

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وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف من الاتفاقية الثانية هو دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية "الجهة المنفذة للمشروع"، لإجراء الدراسات اللازمة للتعامل مع المناطق العشوائية غير الآمنة، ودعم استراتيجية التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى تنفيذ خطة حضارية متكاملة لاستبدال المناطق العشوائية وتطويرها بحلول عام 2018 وتحسين جودة حياة المواطنين فيها، لافتًا إلى أن المشروع سيمول 6 دراسات للإعداد لمشروعات تنمية المناطق العشوائية.