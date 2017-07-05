وزير خارجية الإمارات: يجب أن نخلي المنطقة العربية من «المخربين»

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طالب وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، بضرورة إخلاء المنطقة من كل من يحاول التخريب، منوهًا بأن المنطقة عانت الكثير من الفوضى والتدمير وضياع الفرص.

ووجه بن زايد، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين، في القاهرة، الشكر للحكومة المصرية على استضافة الإمارات لتقديم رؤيتها بشأن قطر، معقبًا: "هذا اللقاء يأتي في وقت نواجه فيه أزمة مع قطر، ومشكلة أكبر وهي مواجهة الارهاب والتطرف والتمويل".

وتابع بن زايد: "المنطقة العربية لديها العديد من الفرص والأمال لإنجاح مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا، ولذلك علينا أن ننتهي من هذا الوضع المأساوي".