سامح شكري: رد قطر على مطالب الدول المقطاعة سلبي ويفتقر المضمون

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أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على ضرورة وضع حد لما تفعله قطر من تخريب لدول الشرق الأوسط، موضحا أن الرد الذى جاء من قطر سلبى ويفتقر المضمون ويوضح عن السياسات التى تنتهجها قطر وعليها الالتزام بمبادئ المجتمع الدولي.

وأضاف شكري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، اليوم الأربعاء "يجب أن يتم احتضان هذه المبادئ من كافة أعضاء المجتمع الدولي، لأن أي تهاون في هذا الشأن سيثير الكثير من التساؤلات حول الهدف من هذا التهاون".

وتابع "التدمير الذي نراه في اليمن وسوريا وليبيا والمساحة التي تترك لأطراف غير إقليمية بالتدخل في شئون البلاد يجب التخلص منها ووضع حد لها".