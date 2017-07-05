أخبار عاجلة

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سامح شكري: رد قطر على مطالب الدول المقطاعة سلبي ويفتقر المضمون

Google+ Print
سامح شكري: رد قطر على مطالب الدول المقطاعة سلبي ويفتقر المضمون سامح شكري: رد قطر على مطالب الدول المقطاعة سلبي ويفتقر المضمون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على ضرورة وضع حد لما تفعله قطر من تخريب لدول الشرق الأوسط، موضحا أن الرد الذى جاء من قطر سلبى ويفتقر المضمون ويوضح عن السياسات التى تنتهجها قطر وعليها الالتزام بمبادئ المجتمع الدولي.

وأضاف شكري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، اليوم الأربعاء "يجب أن يتم احتضان هذه المبادئ من كافة أعضاء المجتمع الدولي، لأن أي تهاون في هذا الشأن سيثير الكثير من التساؤلات حول الهدف من هذا التهاون".

وتابع "التدمير الذي نراه في اليمن وسوريا وليبيا والمساحة التي تترك لأطراف غير إقليمية بالتدخل في شئون البلاد يجب التخلص منها ووضع حد لها".

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء