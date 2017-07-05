عضو «نقل البرلمان»: خسائر السكة الحديد ستصل لـ48 مليار جنيه..والدولة تعتمد على المسكنات

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طالب النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تطوير مرفق السكة الحديد، والذى يُعد من علامات مصر وهو ثانى سكة حديد فى العالم بعد إنجلترا، لافتًا إلى أن تطوير السكك الحديد كما ينبغى سيعود على الدولة أموالاً طائلة بدلاً من الخسائر التى يتكبدها.

وأضاف بدوى، فى تصريح له، أن خسائر السكة الحديد بدأت تظهر فى عام 1998، حتى بلغت الخسائر إلى 43 مليار جنيه حتى العام المالى الماضى، ومن المتوقع أن تصل الخسائر 5 مليار جنيه لعام 2017- 2018، مشيرًا إلى أنه رغم تلك الخسائر التى تزيد كل عام عن سابقه، إلا أن الحكومة لم تقدم حلول جذرية تقضى على أسباب خسارة المرفق، ولكنها تعتمد على مسكنات فقط.

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وأوضح أن إهمال السكة الحديد يعتبر إهدار للمال العام، وسيضر بالدولة على المستوى السياسى والاجتماعي، لافتًا إلى أن الاهتمام به سيحوله من عبء على الموازنة العامة للدولة ليكون مغذياً للموازنة كونه هيئة اقتصادية وليست خدمية.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات، إلى أن هناك تدنى فى مستوى الخدمات بهذا المرفق بالإضافة إلى تردى حالة المزلقانات والمحطات والمخازن والمنظومة بأكملها تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير، مطالبًا الدولة بأن تتكفل بالبنية الأساسية لهذا المرفق من محطات ومزلقانات حتى لا يحقق خسائر.