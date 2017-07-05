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وزير الخارجية: لا مجال للتسامح مع قطر

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وزير الخارجية: لا مجال للتسامح مع قطر وزير الخارجية: لا مجال للتسامح مع قطر

التحرير

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قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنه لم يعد هناك مجالا للتسامح مع دولة قطر؛ بسبب دعمها للإرهاب، ما ترتب عليه تهديد أمن واستقرار المنطقة العربية.

ووجَّه شكري، خلال بيان مشترك صدر من الدول الأربعة المقاطعة لقطر، الشكر  إلى أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، على مساعيه لتقريب وجهات النظر.

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وأضاف شكري أنه لم يعد هناك مكان في المجتمع الدولي لأي كيان يدعم الإرهاب، مشيدًا بدور إدارة الرئيس الأمريكي دونالد في مواجهة الإرهاب.

وتابع شكري، أن الدول المقاطعة اتفقت على أن الاجتماع المقبل سيكون في عاصمة البحرين المنامة، معقبًا: «الشعب المصري واجه ومازال يواجه الكثير من العمليات الإرهابية، وهذا التصدي نتج عنه الكثير من الضحايا سواء من المدنيين أو الجيش أو الشرطة».

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التحرير

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