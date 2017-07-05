برلماني يطالب بإنشاء هيئة لمساعدة المواطنين فى تركيب خلايا للطاقة الشمسية

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قال النائب عصام القاضى، عضو مجلس النواب، إن مصر بحاجة إلى العمل على كيفية الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة كالشمس التى تستخدم فى توليد الكهرباء دون الحاجة إلى صيانة أو عمليات تجديد للمحطات، مطالباً الدولة بتوعية المواطنين وأصحاب العقارات للتحول للطاقة الشمسية، بجانب إنشاء هيئة تعمل علي تركيب وحدات خلايا الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل.

وأوضح القاضى، فى تصريح له، أن استخدام الطاقة المتجددة سيحمى المواطنين من موجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة، والتى لا يقدر على مواكبتها الفقراء ومحدودى الدخل، لافتًا إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة كالشمس والرياح يحمى المواطنين من انقطاع الكهرباء.

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وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة مشاركة البنوك فى تقديم قروض وتسهيلات لتمويل عمليات التحول للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء لا يحتاج لصيانة دورية كما هو الأمر فى محطات توليد الكهرباء، والتى تحمل الدولة تكاليف باهظة تتسبب فى رفع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلي أن الخلية الشمسية تعمل لمدة 20 عام دون دفع فواتير أو تحمل أعباء وقود وغيره فى عملية توليد الكهرباء.