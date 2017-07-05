أخبار عاجلة

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

برلماني يطالب بإنشاء هيئة لمساعدة المواطنين فى تركيب خلايا للطاقة الشمسية

Google+ Print
برلماني يطالب بإنشاء هيئة لمساعدة المواطنين فى تركيب خلايا للطاقة الشمسية برلماني يطالب بإنشاء هيئة لمساعدة المواطنين فى تركيب خلايا للطاقة الشمسية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب عصام القاضى، عضو مجلس النواب، إن بحاجة إلى العمل على  كيفية الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة  كالشمس التى تستخدم فى توليد الكهرباء دون الحاجة إلى صيانة أو عمليات تجديد للمحطات، مطالباً الدولة بتوعية المواطنين وأصحاب العقارات للتحول للطاقة الشمسية، بجانب إنشاء هيئة تعمل علي تركيب وحدات خلايا الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل.

وأوضح القاضى، فى تصريح له، أن استخدام الطاقة المتجددة سيحمى المواطنين من موجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة، والتى لا يقدر على مواكبتها الفقراء ومحدودى الدخل، لافتًا إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة كالشمس والرياح يحمى المواطنين من انقطاع الكهرباء.

شاهد أيضا

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة مشاركة البنوك فى تقديم قروض وتسهيلات  لتمويل عمليات التحول للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء لا يحتاج لصيانة دورية كما هو الأمر فى محطات توليد الكهرباء، والتى تحمل الدولة تكاليف باهظة تتسبب فى رفع الكهرباء، بالإضافة إلي أن  الخلية الشمسية تعمل لمدة 20 عام دون دفع فواتير أو تحمل أعباء وقود وغيره فى عملية توليد الكهرباء. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه