السيسي وترامب يبحثان تطورات الأزمة مع قطر

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تم خلاله التأكيد على قوة وتميز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وبحث سبل تطويرها فى جميع المجالات.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، بحث الرئيسان خلال الاتصال آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والموقف المصرى الخليجى إزاء قطر، حيث تم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجى للفكر للإرهابى. وقد أكد ترامب دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر فى حربها ضد الإرهاب.

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وتوافقت رؤى الرئيسين حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بأهمية التوصل لتسويات سياسية بما يسهم فى استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة، وينهى المعاناة الإنسانية لشعوبها ويصون مقدراتها.