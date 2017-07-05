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وزير خارجية الإمارات: سنبقى في حالة انفصال عن قطر حتى تغير مسارها

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية الإمارات: سنبقى في حالة انفصال عن قطر حتى تغير مسارها

06:28 م الأربعاء 05 يوليو 2017

وزير خارجية الإمارات: سنبقى في حالة انفصال عن قطر حتى تغير مسارها

عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات

كتب - علاء المطيري:

قال الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية قطر، لم نجد أي بواد حقيقية حتى الأمس من قطر، تشير بأنها مهتمة بالأشقاء كما هي مهتمة بالإرهاب، مضيفًا: "لماذا تريد قطر التخريب والتدمير، لماذا تريد هذه الفوضى؟".

وتابع: "مع الأسف قطر أثبتت في العقدين الماضيين أن هوايتها هو رسم الحزن في وجوه الناس وأن ترى دم وترى خراب"، مضيفًا: "سنبقى في حالة انفصال عن قطر حتى تغير مسارها".

وبدأ وزراء خارجية سامح شكري والسعودية عادل الجبير والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد والبحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بعد ظهر اليوم الأربعاء اجتماعهم الرباعي المغلق بقصر التحرير بالقاهرة ؛ وذلك لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.  

ويأتي الاجتماع، الذي جاء تلبية لدعوة من مصر في أعقاب انتهاء المهلة الإضافية الممنوحة لقطر، في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

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