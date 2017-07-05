برتوكول تعاون بين جامعة بنها والقوات المسلحة لإقامة مستشفى تخصصي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وقعت الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي يمثله اللواء طه سيد بدوي.

جاء ذلك خلال استقبال "القاضي" عددًا من مسئولي جهاز مشروعات القوات المسلحة، برئاسة العميد ممدوح زوام المدير بالجهاز، وحضور الدكتور محمود عبد الصبور عميد طب بنها، والدكتور يسري السعيد مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد سعيد مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية.

واستمع الحضور الي شرح من أعضاء جهاز مشروعات القوات المسلحة تتضمن التفاصيل الخاصة بإقامة المستشفى ومحتوياتها، على مساحة 8800 متر مربع، تمتلكها الجامعة بمدينة بنها.

يشار إلى أن المستشفى يتكون من "بدروم" وطابق أرضي وخمسة طوابق متكررة بإجمالى مساحات 29960 مترًا مربعًا، ويضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والأشعة والرنيين المغناطيسى والعيادات الخارجية وإدارة المستشفى ومكاتب أعضاء هيئة التدريس.

كما يضم الطابق الأول أقسام المعامل والحضانات والغسيل الكلوى والعيادات الخارجية وبنك الدم، وتقع حجرات العمليات بالطابق الثاني، والبالغ مساحته 4280 مترًا مربعًا، أما الطابق الثالث فيضم غرف العناية المركزة وقسم قسطرة القلب ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، وتقع غرف إقامة المرضى في الطابقين الرابع والخامس، بالإضافة إلى قسم للعلاج الطبيعي.

وأكد "القاضي" الثقة في القوات المسلحة المصرية، وكل الأجهزه التي أخذت على عاتقها البناء والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لإنشاء مستشفي جامعي تخصصي، وكان لابد من جهة متخصصة، فلم نجد أفضل من "حماة الوطن".

وأضاف رئيس جامعة بنها: "نثق في قدرة جهاز مشروعات القوات المسلحة على تنفيذ المشروع وإقامة المستشفى بجودة عالية وفي الوقت المحدد، وفقًا لخطة التنفيذ المتفق عليها".