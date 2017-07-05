محامي "عز": موكلي دفع الكفالة وسيخرج من سجن المزرعة بطره

كتب - محمود السعيد:

قال المحامي يحيي عبد المجيد، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، إن موكله سيخرج، اليوم الأربعاء، من محبسه بسجن المزرعة في طره.

أضاف "عبد المجيد" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن أحمد عز سدد الكفالة المقدرة من المحكمة بـ250 ألف جنيه، وأنهى إجراءات الإفراج عنه من نيابة وسط القاهرة الكلية بقضية "تراخيص الحديد".

يشير دفاع عز، إلى أنه سيتم تسليم صحة الإفراج الخاصة به لمصلحة السجون، للإفراج عنه مساء اليوم مراعاة لحالته الصحية السيئة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، بقضية "تراخيص الحديد"، لجلسة 6 سبتمبر مع إخلاء سبيل المتهمين، بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما.

كانت النيابة أسندت للمتهمين تهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، من خلال منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وقررت محكمة النقض -في ديسمبر الماضي- إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في تلك القضية، والذي تضمن السجن المشدد لعز وعسل 10 سنوات، والسجن المشدد لوزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد 15 عامًا، لكن المحكمة أمرت بإعادة محاكمة عز وعسل فقط أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت حكم الإدانة.

كان أحمد عز أمينًا للتنظيم في الحزب الوطني الذي حكم مصر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم حله بحكم محكمة بعد ثورة 2011