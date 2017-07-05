"صناعة البرلمان": للمرة الأولى تتحول خسائر شركات قطاع الأعمال إلى أرباح

كتب- أحمد علي:

أشاد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأربعاء، بتحسن أداء شركات قطاع الأعمال العام، قائلًا: "لأول مرة نرى اللون الأخضر بمؤشرات قطاع الأعمال، فقد تحولت الخسائر إلى أرباح وحققت الشركات 2.9 مليار جنيه أرباح خلال 6 أشهر".

وأوضح سمير أن هناك تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أن هذا التطوير يتم على مراحل، وأن المرحلة الأولى هي تطوير "محالج القطن".

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن قطاع الأعمال العام وقطاع الثروة المعدنية سيكونان على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، موضحا أن اللجنة راضية عن أداءها فى مجال الصناعة والتجارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم الأربعاء، لاستعراض انجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني الذي ينتهي اليوم، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وممثلي وزارة قطاع الأعمال العام.