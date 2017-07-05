الجارالله: الرد القطري "دوران حول مطالب الدول الأربعة"

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

قال الكاتب الصحفي الكويتي، أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن الرد القطري على مطالب الدول الأربع المقاطعة "دوران حول تلك المطالب".

وغرّد الجارالله، على توتير قبل مؤتمر صحفي لوزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين في القاهرة، "الرد القطري هو دوران حول مطالب الدول الأربعة وهو يشابهه دوران التفسيرات العراقية أيام احتلال الكويت لف ودوران."

وفي تغريدة أخرى، كتب الجار الله يقول، "أحياننا نتساءل من يحكم قطر الأمير تميم أو الأمير الوالد أو قناه الجزيرة. نحس أن الذي يحكم قطر قناه الجزيرة و(الداعية الإخواني يوسف) القرضاوي."

واتبعها بقوله "الله يستر."

وسلّمت قطر ردها على المطالب، يوم الاثنين الماضي، إلى الكويت التي تقود جهود الوساطة لحل أزمة قطع العلاقات مع الدوحة.

واجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في قصر التحرير التابع لوزارة الخارجية في وسط القاهرة اليوم الأربع لدراسة الرد القطري على مطالبها عقب انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة.

وسلمت قطر ردها على المطالب يوم الاثنين الماضي إلى الكويت التي تقود جهود الوساطة لحل الأزمة غير المسبوقة.

وتتضمن المطالب الموجهة إلى قطر إغلاق قناة الجزيرة، والقاعدة التركية في الدوحة، وتقليص علاقات الدوحة مع إيران، إضافة إلى إنهاء دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت قطر قد وصفت قائمة المطالب بأنها "غير واقعية وغير عملية".

وتتهم الدول الأربع وغيرها من الدول الأخرى قطر بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وتتعرض الإمارة الخليجية الصغيرة لعقوبات دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة من السعودية ومصر والإمارات والبحرين التي قطعت علاقاتها وأغلقت مجالاتها الجوية والبحرية والمعبر البري الوحيد مع السعودية الذي يربط قطر بالخارج، في خطوة مفاجئة في الخامس من يونيو الماضي.

وقد أدت القيود التي فرضت عليها إلى إثارة الاضطراب في هذا البلد الغني بالنفط والغاز، والذي يعتمد على وارداته للوفاء بالحاجات الأساسية لسكانه البالغ عددهم مليونين و700 ألف نسمة.