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محافظ الأقصر يبحث معوقات العمل بمستشفى أرمنت المركزي الجديد

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مصراوي Masrawy

محافظ الأقصر يبحث معوقات العمل بمستشفى أرمنت المركزي الجديد

06:07 م الأربعاء 05 يوليه 2017

محافظ الأقصر يبحث معوقات العمل بمستشفى أرمنت المركزي الجديد

الأقصر - محمد محروس:

ناقش محمد بدر، محافظ الأقصر، مع الدكتور أحمد محيي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كل المشكلات التى تقف عائقًا أمام عمل مستشفى أرمنت المركزي الجديد بكامل طاقتها، وتقديم الخدمة الطبية المرجوة.

وأوضح الدكتور أحمد محيي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن العيادات الخارجية وقسم الاستقبال يعملان حاليًا فى مستشفى أرمنت الجديد، مشيرًا إلى أن قسم الاستقبال ورد إليه في أول يوم عمل 131 حالة.

وأكد "محيي" تجهيز الأقسام الداخلية والعناية المركزة وقسم الأطفال المبتسرين والغسيل الكلوى، بعد إصلاح الكهرباء الداخلية خلال الأيام القادمة.

وأشار رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى توقيع بروتوكول تعاون مع كلية طب جامعة الأزهر، لإمداد مستشفى أرمنت الجديد بالأطباء في جميع التخصصات الطبية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بالموافقة على نقل تبعية مستشفى أرمنت المركزى بالأقصر التابعة لمديرية الشئون الصحية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

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