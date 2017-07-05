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بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: تجهيز كلية الحقوق لخدمة مشروعات "محور القناة"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: تجهيز كلية الحقوق لخدمة مشروعات "محور القناة"

06:00 م الأربعاء 05 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، وضع خطة لكلية الحقوق لكي تضم أقسامًا لخدمة الجوانب القانونية الخاصة بشركات الملاحة ومشروعات تنمية محور قناة السويس، الجاري إنشاؤها في عهد الرئيس عبد الفتاح .

وأشار "شاهين"، خلال تفقده عملية تجهيز المقر المؤقت لكلية الحقوق فى كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، اليوم الأربعاء، إلى سرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية، وتجهيز القاعات بأحدث الوسائل التعليمية، موضحًا أن الكلية ستضم نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري لتصبح واحدة من كليات الحقوق الكبرى خلال فترة وجيزة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد محمد عيسى، عميد كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، وعدد من الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري.

وكانت جامعة بورسعيد، أعلنت استلامها رسميًا قرارات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أرقام "818" و"819" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم "49" لسنة 1972، بتعديل مسمى المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي، ليصبح كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، وإضافة كلية الحقوق إلى الجامعة.

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