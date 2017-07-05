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رئيس برشلونة: «مع ميسي كل شئ يصبح سهلًا»

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رئيس برشلونة: «مع ميسي كل شئ يصبح سهلًا» رئيس برشلونة: «مع ميسي كل شئ يصبح سهلًا»

التحرير

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أشاد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بالمديح بالدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني، وذلك خلال تصريحاته الصحفية، اليوم الأربعاء.

وأعلن برشلونة، عن تجديد تعاقده رسميًا مع ليونيل ميسي صاحب الـ30 عامًا، بعقد يمتد حتى عام 2021، مقابل راتب اسبوعي يقدر بـ570 ألف يورو، وشرط جزائي يبلغ 300 مليون يورو.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو: "قصة ميسي مع برشلونة مستمرة، هذه أخبار سعيدة لجميع مشجعي كرة القدم في العالم، نحن سعداء جدًا لهذا التجديد وكنت مقتنع شخصيًا أنه سوف يجدد ويستمر معنا لأربع أعوام أخرى.. ليو ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

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وأضاف رئيس نادي برشلونة: "ميسي جاء لبرشلونة منذ كان طفلًا، هي قصة لطيفة جدًا عن المهنية وحب كرة القدم، والتقدير والالتزام، استمرارية ميسي يعني أن الأمور تسير على ما يرام، وأنها سوف تسير على ما يرام، ونحن سعداء جدًا بالنسبة له ولأسرة برشلونة".

وإختتم قائلآ:" جددنا لجميع أعضاء الـMSN وهي مهمة صعبة، هذه الأيام هناك العديد من الأندية التي تسعى وراء نجومنا .. لكن ميسي يريد مواصلة صنع التاريخ معنا، ونحن على يقين أنه سيستمر هنا كما باقي اللاعبين الذين يستمتعون بحقبة من النجاح، كما هو الحال دائمًا، سيكون لدينا أهداف وطموحات علينا تحقيقها.. ومع ليو ميسي كل شئ يصبح سهلًا".

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التحرير

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