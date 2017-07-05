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محافظ السويس يطالب بوقف الحفر في الطرق وإحالة المخالفين للنيابة

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مصراوي Masrawy

محافظ السويس يطالب بوقف الحفر في الطرق وإحالة المخالفين للنيابة

05:36 م الأربعاء 05 يوليه 2017

محافظ السويس يطالب بوقف الحفر في الطرق وإحالة المخالفين للنيابة

محافظ السويس يطالب بوقف الحفر في الطرق وإحالة المخ

السويس - حسام الدين أحمد:

طالب اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، مدير الطرق في السويس، والجهات المعنية عدم المساس بالطرق، ومنع الحفر لأية مرافق إلا بعد موافقة الجهات المعنية.

وأكد اللواء أحمد حامد، إحالة من يخالف التعليمات للنيابة العامة، بتهمة اتلاف ممتلكات عامة، وشدد على الجهات المعنية لجميع المرافق بالإبلاغ عن أية أعمال حفر أو قطع أية مرفق، لإتاحة الفرصة للمواطنين لتدبير احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بديوان عام محافظة السويس، بحضور رؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية، والقيادات التنفيذية.

ووجه محافظ السويس إدارتي "الري" و"الصرف" باستمرار أعمال التطوير ورفع المخلفات بترعة السويس بالتنسيق مع الأحياء، ومنع إلقاء أية مخلفات بها والحفاظ على منسوب المياه بالترعة المقدر بـ 3.4 متر.

وخلال الاجتماع قال مجدي عبد العال، مدير عام ، إن ثمن بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلية 30 جنيهًا، يضاف إليها مبلغ 5 جنيهات للتوصيل، ويبلغ سعر الأسطوانة التجارية كبيرة الحجم 60 جنيهًا من المستودع و10 جنيهات لتوصيلها.

وطلب حامد من مديرية التموين ومركز المعلومات توعية المواطنين بالأسعار بصفة عامة، لعدم تعرضهم للاستغلال وتحديد أرقام تليفونات للاتصال للإبلاغ عن أي زيادة في الأسعار.

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