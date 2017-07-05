6 قوانين تسببت في تبادل اتهامات بالخيانة بين النواب

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شهد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني والذي بلغت مدته 10 أشهر، مواقف وأحداث هزته وتسببت في حالة من الانقسام بين النواب وتبادل الاتهامات التي وصل بعضها إلى الخيانة بسبب التوصيت والمناقشة على مشروعات بقوانين أو اتفاقيات وقرارت لرئيس الجمهورية

ويرصد التحرير أبرز تلك القوانين على مدار دور الانعقاد..:

1- قانون الجمعيات الأهلية

في منتصف عام 2016 ظهر قانون الجمعيات الأهلية مصحوبًا بغضب من المجتمع المدني واعتراض عدد كبير من النواب، وفي نوفمبر أخر العام نفسه، وافق المجلس على القانون، وتسبب هذا القانون في إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بعد اتهامه بالتعاون مع جهات أجنبية وتسريب القانون.

2-قانون الخدمة المدنية

استأنف المجلس نشاطه بدور الانعقاد الثاني بالتصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية، وسط اعتراضات واسعة وتأخر في المناقشة، ورغم ذلك جاءت الموافقة عليه بإجمالي 401 صوت، بينما رفضه 26 عضو وامتنع 6 نواب عن التصويت.

3-قانون الاستثمار

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حالة من الاشتباك بين التنفيذين من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية تسببت في تأخير صدور هذا القانون بسبب التنازع على الاختصاصات في اللائحة الخاصة به، وفي الثلث الأخير من دور الانعثاد الثاني وافق مجلس النواب، بصفة نهائية على مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، ومنح القانون الجديد حافزا استثماريا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل به وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.

4-قانون منح علاوة غلاء

رغم الظروف الاقتصادية الصعية التي تمر بها البلاد، رفضت الحكومة منح المواطن الغلبان علاوة لمواجهة الغلاء وتأخرت الموافقة على مشروع القانون بعد مشادات من النواب وتأجيل المناقشة لأكثر من جلسة، وووافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.

5-قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

وافق البرلمان في جلسة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، وأعلن الدكتور على عبد العال أن الموافقة عليه جاءت بثلثى المجلس، لأنه من القوانين التى تتطلب موافقة ثلثى المجلس.

ووفقًا للدستور فإن هذه الهيئة هي التي تتولى كافة شئون الانتخابات فى مصر خلال الفترة المقبلة، سواء كانت الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات بالإضافة إلى مسئوليتها عن الاستفتاءات الشعبية.

6-التصويت على اتفاقية تيران وصنافير

تباينت ردود فعل عدد النواب بين مؤيد ومعارض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى بموجبها يتم نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، حيث وصفه بعضهم البعض بالخيانة والعمالة.